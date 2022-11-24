YPG’nin Kamışlı bölge sorumlusu Rezan Gelo etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyine dönük operasyonlar silahlı insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava harekatları ile devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte nokta operasyonlar düzenliyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin Kamışlı bölge sorumlusu Rezan Gelo, SİHA’ların hedefi oldu. SİHA’lar Haseke bölgesinde örgüte ait pek çok petrol çıkarma ve işleme tesisini de büyük oranda kullanılamaz hale getirdi. (Haber:Özden Erkuş)

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