Yüksek gerilim hattında helikopter ile temizlik

Yaklaşılması halinde bile ölümcül tehlike yaratan yüksek gerilim hatları, metrelerce yükseklikte, akım kesilmeden helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla yıkanarak, temizlendi. Türkiye'de ilk defa TEİAŞ ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar 730 gün sürdü ve Mayıs ayında tamamlandı. Çalışmayla toz, kum, kimyasal atıklar, tarımsal ilaçlar, deniz tuzu gibi nedenlerle kirlenen ve iletim performansı azalan 10 bin elektrik direğindeki 50 binden fazla izolatör temizlendi.
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NTV 11.05.2021 - 11:36| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 11:50
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