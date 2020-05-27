Yüksek hızlı tren seferleri başlıyor

Corona virüs salgını nedeniyle 28 Mart’ta durdurulan yüksek hızlı tren seferleri yeniden başlıyor. Seferler, salgın tedbirlerine uygun olarak yarı kapasiteyle çalışacak. Maske takmak da zorunlu... İlk sefer Ankara-İstanbul arasında Cuma sabahı yapılacak.
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NTV 27.05.2020 - 17:22| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 17:51
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