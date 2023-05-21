Yüksek sesli müzik dinleyenlerle polis arasında arbede



Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

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