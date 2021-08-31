Yumruklu sopalı laf atma kavgası

İstanbul Avcılar’da sahilde yaşlı bir adam ile gençler arasında iddiaya göre “bana laf attın” meselesi yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı polis havaya ateş ederek dağıtırken, olaya karışanlar gözaltına alındı.

NTV 31.08.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 31.08.2021 - 10:10

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