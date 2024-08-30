Yunan Başkomutan Trikupis nasıl esir alındı?
Zafere giden yolda savaşın kırılma noktalarından biri Yunan ordusunun başkumandanı Nikolaos Trikupis'in Türk askeri tarafından esir alınmasıydı. Trikupis, önce İsmet İnönü ardından Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına çıktı. Kendisine son derece kibar ve saygılı davranıldı. Ülkesine iade edildikten yıllar sonra verdiği bir demecinde Anadolu'daki Yunan işgalinin çok çok büyük bir hata olduğunu söyledi. (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun)
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