Yunan güçlerinden 'telli plastik mermi'' iddiası

Yunan güçlerinin göçmenlere karşı sık sık sert müdahale uyguladığı ve plastik mermi gibi silahlar kullandığı bilinirken son iddiaya göre bir yaralıdan çıkartılan plastik mermideki teller dikkat çekti. Ayrıntıları NTV ekibinden Baran Bila aktardı.
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ntv.com.tr 08.03.2020 - 12:21| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 12:35
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