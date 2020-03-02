Yunan hükümetinden mültecilerin telefonuna uyarı mesajı
Pazar Kulesi sınır kapısında bekleyen sığınmacılar çevreden topladıkları odun parçasıyla bu gece de ısınmaya çalıştı. Meriç Nehri’nin kıyısında da konuşlanan sığınmacılar Yunanistan’a geçmek istiyor. Yunanistan’da ise müdahaleler gecikmiyor. Gaz ve ses bombalarının yanı sıra mültecilerin cep telefonlarına da Yunan hükümeti tarafından SMS’ler gönderiliyor. Uyarı SMS’inde ‘Karşıya geçmeye çalışmayın, buna izin verilmeyecek. Karşıya geçme çalışmalarınız olursa biz buna müdahale ederiz’ şeklinde uyarı mesajı geliyor. (NTV muhabiri Korhan Varol aktardı)
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02.03.2020 - 08:43| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 08:52
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