Yunan polisi sığınmacılara böyle ateş açtı

Yunan güvenlik güçleri, günlerdir kapıların açılmasını bekleyen mültecilere sadece gaz ve tazyikli suyla değil, gerçek mermilerle de müdahale ediyor. NTV muhabiri Baran Bila, bölgedeki son durumu aktardı.

ntv.com.tr 07.03.2020 - 19:02 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 19:14

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