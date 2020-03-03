Yunan polisi sığınmacıları böyle kovaladı

Sığınmacılar, Yunanistan'a gitmeyi sürdürüyor. Yunan polisininin zaman zaman sert müdahalesi dikkat çekiyor. Son olarak Midilli Adası'nda sığınmacılarla güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı. Ayrıntıları NTV Yunanistan Muhabiri Derya Özcan aktardı.
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NTV Haber 03.03.2020 - 19:04| Son Güncelleme : 03.03.2020 - 19:15
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