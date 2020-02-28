Yunan polisinden göçmenlere gaz bombası (O anlar kamerada)
Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı. Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı. Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenlere Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı. İşte o anlar...
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28.02.2020 - 17:19| Son Güncelleme : 28.02.2020 - 17:38
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