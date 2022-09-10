Yunan unsurlarından ticari gemiye taciz ateşi

Yunanistan Sahil Güvenlik botları, Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının gitmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.09.2022 - 20:46 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 21:21

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