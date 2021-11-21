Yunanistan göçmen botunu batırmak için ateş açtı

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kadın ve çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunan Sahil Güvenliği’nin tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olduğu ve sopalarla vurarak botu batırmaya çalıştığı görülüyor. Göçmenlerin ilerleyişini durdurmak için havaya ve botun yakınına ateş de açıldı. Olayın ardından göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
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