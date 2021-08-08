Yunanistan göçmenleri ıssız adaya terk etti: İHA’lar tarafından görüntülendi
Yunanistan’ın göçmenleri ıssız adaya bırakarak ölüme terk ettiği anlar, İnsansız Hava Araçları tarafından görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İHA’lar, Yunanistan Sahil Güvenliği’ne ait bir botun Kaş'ın güneyindeki Türkiye'ye ait Başak Adası’na yaklaştığını tespit etti. Takip sonucu sahil güvenlik botunun göçmenleri, üzerinde yaşamın olmadığı adaya bıraktığı belirlendi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait unsurlar göçmenleri kurtardı.
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ntv.com.tr 08.08.2021 - 13:04| Son Güncelleme : 08.08.2021 - 13:13
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