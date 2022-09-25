Yunanistan’dan Midilli ve Sisam’a ABD zırhlısı

Yunanistan’dan Ege’de tansiyonu yükseltecek yeni bir hamle geldi. Atina yönetimi, gayri askeri statüdeki Midilli’ye 23, Sisam’a ise 18 zırhlı araç sevk etti. ABD’nin Dedeağaç’a gönderdiği araçların sevkiyatı, TSK İHA’larınca görüntülendi. Ayrıntıları NTV ekibinden Özden Erkuş anlattı.

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