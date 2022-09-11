Yunanistan'tan Ege'de taciz ateşi: Gemi personeli o anları anlattı
Yunanistan Sahil Güvenlik botlarının Çanakkale Bozcaada açıklarında silahla saldırdığı Ro-Ro gemisinin yetkilisi Cengiz Oruç, yaşadıkları korku dolu anları NTV'ye anlattı. Oruç, saldırı sırasında gemide Türk bayrağı olduğunu ve Türk karasularında bulunduklarını söyledi.
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NTV Haber 11.09.2022 - 04:52| Son Güncelleme : 11.09.2022 - 04:59
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