Yunanistan'tan Ege'de taciz ateşi: Gemi personeli o anları anlattı

Yunanistan Sahil Güvenlik botlarının Çanakkale Bozcaada açıklarında silahla saldırdığı Ro-Ro gemisinin yetkilisi Cengiz Oruç, yaşadıkları korku dolu anları NTV'ye anlattı. Oruç, saldırı sırasında gemide Türk bayrağı olduğunu ve Türk karasularında bulunduklarını söyledi.

Haberler - NTV Haber 11.09.2022 - 04:52 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 04:59

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