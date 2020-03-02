Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Mültecilerin bir kısmı Edirne üzerinden, bir kısmı da denizden Yunanistan'a gitmeye çalışıyor. Ama denizde askerlerin insanlık dışı müdahaleleriyle karşılaşıyorlar. Botlarının benzin hortumu kesilip, suyun ortasında çaresizliğe terk edilen mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

NTV 02.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 12:41

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