Yunus balığını silahla vurdular

Bursa’da kimliği belirsiz kişiler Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü. Boyun kısmında açılan kurşun deliği ile karaya vuran Yunus balığını o halde bulan vatandaşlar gözlerine inanamayıp tepki gösterdiler.
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NTV 11.09.2021 - 15:39| Son Güncelleme : 11.09.2021 - 15:47
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