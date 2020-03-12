Yurt çapında corona virüsü önlemleri artırıldı

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından yurdun dört bir yanında teyakkuza geçildi. İstanbul ve Ankara gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğı kentlerde toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temizlik çalışması vardı. Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan turistik bölgeler de önlemlerin artırıldığı noktalar arasında.
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NTV 12.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 09:37
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