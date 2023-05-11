Yurt dışı oylar Ankara'da

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı. Oylar, 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başlanacak. NTV ekibinden Gökhan Gerçek, konuya ilişkin son durumu anlattı.

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