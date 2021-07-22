Yurtdışından mesaj var: Mehmetçik'ten bayram kutlaması
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında havada, karada ve denizde görev alan Mehmetçik, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. hazırlanan video Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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NTV Haber 22.07.2021 - 14:19| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 14:37
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