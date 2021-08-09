Yürüteçli yaşlı adamı sokak ortasında dövdü

Denizli’de yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Emin Seçgin, yürüteçle kaldırımda yürürken, elektrikli bisikletle kaldırımda gittiği için uyardığı kadın tarafından dövüldü. 42 yaşındaki Nilgün Y.’nin yaşlı adama saldırıp yere düşürdüğü anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Lenf kanseri olan yaşlı adam, ‘‘Olaya çok üzüldüm. Üç gündür evden çıkmıyorum. Şikayetçi oldum, cezalandırılması lazım’’ dedi.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 12:22 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 12:35

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