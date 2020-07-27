Yürüyen merdiven çökünce içine düşen kadın yaralandı

İstanbul İkitelli Metro istasyonunda yürüyen merdivene binen bir kadın, merdivenin çökmesiyle içine düşüp yaralandı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yolcunun omurgasında kırık oluştu.

NTV Haber 27.07.2020 - 18:41 | Son Güncelleme : 27.07.2020 - 18:46

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