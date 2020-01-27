Yüsra bebek ve annesini onlar kurtardı

NTV yayınının özel bir konuğu vardı. İki buçuk yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe'yi kurtaran kahramanların ekip lideri, Jandarma Arama Kurtarma Timi Komutanı Binbaşı Burak Özer o anları anlattı. Özer, "Aslında çok ümidimiz yoktu ama annenin sesi bizi kurtardı" dedi.
NTV Haber 27.01.2020 - 03:47| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 03:51
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