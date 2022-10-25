Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitarını hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın konserini izledi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserin ardından Yusuf İslam, kendisini tebrik etmek için sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitar hediye etti.
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