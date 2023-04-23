Yusufeli'nde inşası süren viyadük çevresindeki heyelan
Artvin’in baraj nedeniyle yeni yerleşim yerine taşınan ilçesi Yusufeli’nde yapımı devam eden viyadük ayaklarının olduğu bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; viyadüğün çevresindeki dik yamaçta heyelanla toprak ve kaya kütlerinin hızla baraj sularına kaydığı, çevreyi de toz bulutu kapladığı yer aldı.
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