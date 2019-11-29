Yuttuğu pil yüzünden ölümden dönen minik Doruk'un yaşam mücadelesi

İstanbul Küçükçekmece'de 1 buçuk yaşındaki çocuk, düğme şeklindeki küçük pillerden yutunca hastanelik oldu. İki ay boyunca ölümle pençeleşti, ve o savaştan galip çıktı. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Kiper Sıtacı Kamera: Ertan Erdinç, Star Haber)

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