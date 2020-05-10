Yuvadaki çocuğa anne-baba oldular

Bir çocuğu karnında değil, kalbinde büyütmek... Koruyucu aileliğin en basit tanımı bu. Türkiye genelinde 6 bin koruyucu aile var. Devlet koruması altındaki 7 binden fazla çocuğa yuva veriyorlar. Anneler günü öncesinde, hiç tanımadıkları küçük bir kızın anne-babası olan Dağıtmaç ailesinin evine konuk olduk.
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NTV 10.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 13:33
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