Yuvadaki çocuğa anne-baba oldular

Bir çocuğu karnında değil, kalbinde büyütmek... Koruyucu aileliğin en basit tanımı bu. Türkiye genelinde 6 bin koruyucu aile var. Devlet koruması altındaki 7 binden fazla çocuğa yuva veriyorlar. Anneler günü öncesinde, hiç tanımadıkları küçük bir kızın anne-babası olan Dağıtmaç ailesinin evine konuk olduk.

NTV 10.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 13:33

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER