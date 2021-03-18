Yüzen kaleleri durduran gemi: Nusret Mayın

106 yıl önce bugün tarihin gördüğü en büyük donanma Gelibolu ve Anadolu'daki Türk mevzilerine saldırdı. Önde Fransız arkada ise İngiliz gemileri yavaş yavaş Çanakkale Boğazı’na girdi. Kendilerinden emindiler çünkü mayınları temizlemişlerdi. Ancak Nusret Mayın Gemisi ve Türk topçusu beklemedikleri çok acı bir yenilgiyi tattıracaktı.
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NTV 18.03.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 12:40
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