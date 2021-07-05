Yüzeydeki müsilaj azaldı ancak tehlike henüz geçmedi

Müsilajla mücadeleden son günlerde iyi haberler geliyor. Deniz yüzeyindeki müsilaj tabakası azaldı. Ancak uzmanların uyarıları var "henüz zafer kazanılmadı, deniz salyasının derinliklerden de temizlenmesi gerekiyor" diyorlar. (Gökçe Derin)

NTV Haber 05.07.2021 - 17:49 | Son Güncelleme : 05.07.2021 - 17:54

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