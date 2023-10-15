Yüzlerce İsrail tankı Gazze sınırında (NTV ekibi sıcak bölgede)
İsrail'in, Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı 9. gününde sürüyor. Saldırıda 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 600 kişi ise yaralandı. Gazze'de ölenler arasında 750 çocuk bulunuyor. İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşirken, NTV'den Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, İsrail-Gazze hattındaki son gelişmeleri aktardı.
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