Yüzmekten bitkin düşen domuzun yardımına balıkçılar yetişti

Muğla’nın Milas ilçesinde yüzmekten bitkin düşmüş haldeki bir domuzun yardımına balıkçılar yetişti. Kıyıya bir türlü çıkamayan domuzu tekneye alan balıkçılardan biri ‘‘Geceleri sokaklarda görüyorduk ama plajlara indiklerini hiç görmemiştik. Denize düşen bize sarıldı’’ diyerek şaşkınlığını dile getirdi. İki balıkçı domuzu, tedavisi yapılmak üzere belediye ekibine teslim etti.

Haberler - İHA 22.07.2022 - 14:45 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 14:54

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