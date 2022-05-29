Zabıta ekibi dakikalarca para saydı

Bursa’da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin TL ile 6 bin 100 dolar çıkınca şaşkına döndü. Bulunan paralar, polis eşliğinde 74 yaşındaki ev sahibi Nebibe Ç.’nin emekli maaşı aldığı banka hesabına yatırıldı. Temizlik ekiplerinin yaklaşık 4 ay önce de evi temizlediği ve 2 kamyon çöp çıkardıkları öğrenildi.
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