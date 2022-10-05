Zabıtadan seyyar satıcıya tokat

İstanbul Güngören’de zabıta görevlileri, kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle seyyar satıcıya tokat attı. Zabıtaların kamyonete zarar verdiklerini de söyleyen seyyar satıcı Ali Akın ‘‘Eşimin, çocuğumun yanında 5 kişi üzerime daldı. Ben bir şey yapmadım, alın terimle para kazanıyorum. Şikayetçi olacağım’’ dedi.

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