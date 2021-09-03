Zafer onların sayesinde kazanıldı

Bugün İstanbul'da çok anlamlı bir sergi açıldı. "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar" sergisinde, Türk kadınının çektikleri zorluklar, üstlendikleri sorumluluklar, kazandıkları başarılar anlatılıyor.

NTV 03.09.2021 - 17:42 | Son Güncelleme : 03.09.2021 - 18:00

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