Zafere giden yol: 30 Ağustos'ta Yunan ordusu nasıl bozguna uğratıldı?
Zaferin yolunu açan büyük taarruz 26 Ağustos'ta başladı. 4 gün sonra zafer artık Türk ordusunundu. Büyük Taarruz'un arkasında bir milletin kahramanlığı, Mustafa Kemal'in askeri dehası ve Türk ordusunun büyük cesareti vardı. İşte adım adım zafere giden yolun öyküsü...
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