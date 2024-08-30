Zafere giden yol: 30 Ağustos'ta Yunan ordusu nasıl bozguna uğratıldı?

Zaferin yolunu açan büyük taarruz 26 Ağustos'ta başladı. 4 gün sonra zafer artık Türk ordusunundu. Büyük Taarruz'un arkasında bir milletin kahramanlığı, Mustafa Kemal'in askeri dehası ve Türk ordusunun büyük cesareti vardı. İşte adım adım zafere giden yolun öyküsü...

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