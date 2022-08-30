Zaferin sembol fotoğrafının öyküsü

Kocatepe’de kayalıkların arasında dolaşıyordu  Mustafa Kemal Atatürk... ‘‘Asla düşürülemez’’ denilen bir ordu vardı karşısında. Ulu Önder, kararlı, korkusuz ve cesurdu. İşte tam da o anda, 26 Ağustos 1922’de, Büyük Taaruz’un başlamasına dakikalar kala bastı deklanşöre Subay Etem Hamdi Tem. Ve büyük mücadelenin sembol olan fotoğraflarından biri çıktı ortaya. Prof. Dr. Tülay Alim Baran, 2 yıl süren çalışmayla Etem Hamdi Tem’in fotoğraf arşivini derledi ve Kocatepe’de çekilen o fotoğrafın hikayesini anlattı. (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 09:56 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 11:44

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