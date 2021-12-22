Zaman Makinesi (1914 Sarıkamış Harekatı)

Allahüekber Dağları'nda binlerce asker donarak, hastalığa yenik düşerek şehit düştü. Sarıkamış'ta yaşananlar büyük bir felaketti ama Türk askerinin özverisi ve vatan sevgisi, Sarıkamış'ta soğuğa yazılmış bir destandı. Her yıl Aralık ve Ocak aylarında binlerce kişi atalarının şehitliğe yürüdüğü o yoldan yürüyor. Onların büyük fedakarlıklarını unutmamak, anılarını hep taze tutmak için.
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