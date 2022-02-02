Zaman Makinesi (Kardak krizi)

SAT komandoları 31 Ocak 1996 gecesi, Ege Denizi’nde Yunan donanmasının arasından hayalet gibi süzülüp Kardak Adası’na Türk bayrağını astılar. Aslında Anadolu ve Mezopotamya’daki askeri dalgıçlığın başlangıcı milattan öncesine uzanıyor. Asurlu askerleri, keçi derisinden yapılmış hava dolu balonların yardımıyla su altına dalarak bir düşman kalesine sızarken gösteren duvar resmi M.Ö. 9. yüzyıla ait... Zaman Makinesi’nin çarkları bu kez, çelik gibi sinirlere sahip olan, eğitimleri aylar süren SAT ve SAS komandoları için dönüyor.
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