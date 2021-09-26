Zamana karşı yarıştı: Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir itfaiyeci, kalbi duran yavru kediyi hayata döndürmek için zamana karşı yarıştı. İki bina arasında sıkışan kedinin kalbinin durduğunu anlayan itfaiyeci, hayvanı kurtarmak için dakikalarca uğraştı. İtfaiyeci, kalp masajıyla hayata döndürdüğü kediye eliyle su içirmeye de çalıştı. Veterinere götürülen yavru kedinin sağlık durumu iyi...

ntv.com.tr 26.09.2021 - 10:20 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:28

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