Zehirli deniz kestanesi tehdidi, Akdeniz tropikleşiyor
Son yıllarda Akdeniz'de artan istilacı türler, ekosistemi ve turizmi tehdit ediyor. O türlerden biri de zehirli deniz kestaneleri. Uzmanlar, özellikle Mersin'de görülen uzun dikenli deniz kestanelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
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NTV 18.08.2020 - 11:03| Son Güncelleme : 18.08.2020 - 11:26
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