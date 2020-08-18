Zehirli deniz kestanesi tehdidi, Akdeniz tropikleşiyor

Son yıllarda Akdeniz'de artan istilacı türler, ekosistemi ve turizmi tehdit ediyor. O türlerden biri de zehirli deniz kestaneleri. Uzmanlar, özellikle Mersin'de görülen uzun dikenli deniz kestanelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

NTV 18.08.2020 - 11:03 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 11:26

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