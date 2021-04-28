Zehirli ekmekle balık avı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zehirli ekmek yedikleri için ölen balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıkları denizden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıkları vatandaşa satıyorlar. İnsan sağlığı için tehlikeli. Balıkları yiyen diğer deniz canlıları da ölebilir" dedi.

NTV 28.04.2021 - 13:03 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 13:17

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