Zehirli ekmekle balık avı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zehirli ekmek yedikleri için ölen balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıkları denizden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıkları vatandaşa satıyorlar. İnsan sağlığı için tehlikeli. Balıkları yiyen diğer deniz canlıları da ölebilir" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.04.2021 - 13:03| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 13:17
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.