Zerzevan gökyüzü etkinliği başladı

Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde başladı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. NTV yayınında programı değerlendiren Varank; gökyüzü gözlem etkinliklerini Anadolu’ya yaymayı hedeflediklerini belirtti. Haber: NİZAMETTİN KAPLAN Kamera: SEYFETTİN AY
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NTV Haber 03.09.2021 - 05:54| Son Güncelleme : 03.09.2021 - 06:15
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