Zerzevan'da tarih ortaya çıkıyor

Diyarbakır'da geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Zerzevan Kalesi'nde restorasyon ve kazı çalışmaları başladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kaleyi geçen yıl pandemiye rağmen 170 bin kişi ziyaret etmişti. (Haber:Nizamettin Kaplan  Kamera:Seyfettin Ay)

NTV 09.03.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 14:12

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