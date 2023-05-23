Zeytinburnu'nda pitbull ile gelip iş yerine saldırdılar
İstanbul Zeytinburnu'nda pitbull cinsi köpeğiyle çorbacının önünden geçen bir kişi, masada oturanlarla "Niye bakıyorsun" diyerek tartıştı. Aynı kişi, ayrıldıktan kısa süre sonra köpeği ve arkadaşıyla gelerek tartıştıkları müşterilere saldırdı. Sandalye ve sopalarla iş yerinin de camlarını kıran saldırganlar cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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