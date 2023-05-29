Zeytinburnu'nda kafede silahlı saldırı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda husumetli olduğu kişiyi oturduğu kafenin önünde gören kişi, yanındaki silahı çıkarıp 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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