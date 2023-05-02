Zeytinburnu'nda satırlı korku dolu anlar

İstanbul Zeytinburnu'nda çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. İki grup arasında sokaktaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri bıçakla karşı taraf saldırırken, karşı gruptan bir kişi de evine çıkıp getirdiği zırh adı verilen satırı rastgele savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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