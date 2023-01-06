Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı; seferler durduruldu

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayla otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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