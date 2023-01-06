Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı; seferler durduruldu
İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayla otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.