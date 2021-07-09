Zincirleme kazaya neden oldu, ''kaskom yok'' dedi kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta, kadın sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası aracının kaskosunun olmadığını söyleyen sürücü, kayıplara karıştı. Kaza nedeniyle araç sahiplerinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

NTV 09.07.2021 - 11:56 | Son Güncelleme : 09.07.2021 - 12:10

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