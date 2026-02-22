Zincirleme Reaksiyon’da oruç felsefesi. Açlıktan öte bir anlam: Oruç

Doç. Dr. Emre Dorman, İslam’da orucun temel amacının insanın yaratıcı ile bağ kurması olduğunu vurgulayarak, “Bütün ibadetlerin amacı yaratıcı ile bağ kurmaktır. Oruç Farsçadan Türkçeye geçmiş bir kelime. İnsanın bir şeye karşı kendisini tutması anlamına geliyor. Biz ‘oruç tutuyoruz’ diyoruz ama aslında orucun bizi tutması hedef olandır” dedi. Oruç sayesinde bireyin en temel ihtiyaçlarına karşı irade geliştirdiğini belirten Dorman, yemek ve içmek gibi temel gereksinimlerden uzak kalabilmenin hayatın diğer alanlarında da sabır ve direnç kazandırdığını ifade etti.

Arkeolog Murat Sav ise orucun insanlık tarihi boyunca pek çok inanç ve kültürde farklı biçimlerde uygulandığını dile getirdi. Orucun yalnızca açlık olarak ele alınmaması gerektiğini belirten Sav, “Oruç çeşitlidir; bazı inançlarda sadece su içmeden yapılan bir oruç vardır, bazılarında hayvansal gıdalar tüketilmez. Susma orucu ya da belirli davranışlardan uzak durma şeklinde uygulamalar da görülür. Bütün kültürlerde birebir aynı olmasa da insanlar kutsal gördüklerine ulaşmanın ve onlarla iletişim kurmanın bir yolu olarak aç kalmayı uygun görmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Zincirleme Reaksiyon’da yapılan değerlendirmelerde, orucun yalnızca bedensel bir açlık pratiği değil; insanın kendini sınırlayarak anlam arayışına yönelmesi, iradesini güçlendirmesi ve manevi bir bilinç geliştirmesi olarak öne çıktığı vurgulandı.